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مصادر الاحتلال: نتنياهو وافق على سماع الاقتراح الامريكي وسيناقشه خلال زيارته الى نيويورك

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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