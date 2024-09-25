زعماء العالم والعدوان على غزة

العالم – باختصار

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأشد همجية والأكثر انتهاكا للمواثيق الدولية.

الملك عبدالله الثاني: لا مبرر لحجم الفظائع في غزة منذ 7 أكتوبر.

أردوغان: السبب الوحيد لعدوان "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني هو ما تحظى به من دعم غير محدود.

غوتيرش: إن الوضع في غزة يشبه الكابوس الذي لا ينتهي، ويهدد بإغراق المنطقة بأكملها.

بايدن: المدنيون الأبرياء في غزة يعيشون في جحيم وآن الأون لجميع الأطراف الموافقة على اتفاق

الرئيس البرازيلي دا سيلفا: الصراع في غزة يمتد إلى لبنان "على نحو خطير"، ويجب قف إطلاق النار.

رئيس جنوب أفريقيا: سيريل رامافوزا: منذ أكثر من نصف قرن يعاني الفلسطينيون من عنف "إسرائيل".

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور: الإرهاب الإسرائيلي في غزة، إهانة إنسانية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: الأمم المتحدة فشلت في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين.

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