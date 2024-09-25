لبنان يكشف عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى الآن

العالم - لبنان

وأعلن وزير الصحة العامة اللبنانية فراس الأبيض، سقوط 51 شهيدًا و223 جريحًا حتّى السّاعة، في الغارات الإسرائيلية المختلفة على لبنان، وبذلك وصل عدد الشهداء العدوان خلال ثلاثة أيام الى أكثر من 650 شهيدا وحوالي 2000 جريح.

وذكر في مؤتمر صحافي، بـالخط الساخن للنازحين، وهو 1787، كاشفا "أنّنا حتّى السّاعة، استقبلنا 372 اتصالًا على هذا الرّقم، وقدّمنا مساعدات بالنّسبة لمرضى غسيل كلى ونساء حوامل. وأكّد أنّ الوزارة تعمل على تأمين كميّة كبيرة من الحليب للأطفال، وأدوية للأمراض المزمنة والحادّة.

في حين أشار وزير الأشغال علي حمية، الى أن العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، وسط صمت دولي غير مسبوق".

ولفت حمية، في حديث صحفي الى أن العدو الإسرائيلي قصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونحن بلد ذات سيادة والاحتلال لا يزال يحتل جزءا من أراضينا، مضيفاً أن مطار بيروت الدولي مستمر في عمله.