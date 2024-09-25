حزب الله يزف ثلة من المجاهدين شهداء على طريق القدس

العالم- لبنان

واصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانات هذا نصها:

الشهيد محمد حسين علي الرباح

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين علي الرباح "عمار" مواليد عام 1990 من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد حسين أحمد عوالي

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي "ميثم" مواليد عام 1974 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد عباس ابراهيم شرف الدين

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس إبراهيم شرف الدين "السيد جمال" مواليد عام 1977 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد علي حسن حمود

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حمود "أبا ذر" مواليد عام 1990 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت وسكان بلدة النبي شيت في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.