حزب الله يدمر مواقع اسرائيلية ويتصدى لطائرتين حربيتين تابعتين لها

العالم- لبنان
وأضاف حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 25-9-2024 التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".
وفي بيان اخر قال حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 25-9-2024 ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة".
كما أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.