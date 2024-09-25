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اسامه حمدان: على الاحتلال وداعميه ان يدركوا تماما انه مهما طال الوقت فان المقاومة لن تستسلم

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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