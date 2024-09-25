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الاعلام العبري: 3 طائرات بدون طيار تستهدف ميناء ايلات

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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