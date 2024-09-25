بالفيديو: 4 مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

العالم - خاص العالم

رائحة الموت ومشاهد الجثث لا يفارقان قطاع غزة.. خلال يوم واحد ارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر راح ضحيتها اكثر من 120 شهيدا وجريحا بالاضافة الى العشرات الذين بقوا تحت الانقاض. حيث اكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. واستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر منازل المدنيين ومناطق الايواء والبنية التحتية المدنية ما يصعب الازمة الانسانية في القطاع المحاصر.

جرائم الاحتلال التي تجاوزت اليوم السادس والخمسين بعد الثلاثمائة، وقال الدفاع المدني في غزة ان جيش الاحتلال استهدف ثماني منازل سكنية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد واصابة العشرات غالبتهم من النساء والأطفال، واطلقت آليات جيش الإحتلال النار بشكل كثيف في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. فيما قصفت مدفعية الإحتلال، شرق بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اعلن جيش الإحتلال قام بإرسال ثمانية وثمانين جثمانًا من جثامين شهداء قطاع غزة في حاوية خاصة دون إشراف أي جهة رسمية دولية أو محلية. واضاف ان هذه خطوة غير إنسانية وإجرامية تضاف إلى سلسلة من المخالفات الإنسانية الواضحة والمتناقضة مع القانون الدولي ومع كل الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق بحفظ كرامة جثامين الشهداء والأموات. واوضح المكتب ان وزارة الصحة أوقفت إجراءات استلام الحاوية لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات الشهداء ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم.