بوتين يهدد باستخدام النووي في حالة واحدة

العالم - روسيا

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي "سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا. أشير إلى الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والمسيّرات والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات".

وأضاف أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، وإن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.

وشدد بوتين أن روسيا ستنظر في استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم جوي "كبير".

وروسيا هي أكبر قوة نووية على مستوى العالم. وتسيطر مع الولايات المتحدة على 88 بالمئة من الرؤوس النووية في العالم.