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المقاومة الاسلامية في العراق: قصفنا هدفا حيويا في "ايلات" بالطائرات المسيرة وسنواصل دك معاقل الاعداء بوتيرة متصاعدة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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