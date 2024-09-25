الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري يعلن اطلاق 6 مسيرات من العراق تجاه الجولان وفلسطين المحتلة خلال 4 عمليات مختلفة اليوم

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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