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الرئيس الفرنسي في الامم المتحدة:الخطر الاكبر الآن هو التصعيد في لبنان وينبغي ان لاتكون هناك حرب

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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