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عراقجي يجري مباحثات مع الممثل الاوروبي بشؤون الخليج الفارسي

عراقجي يجري مباحثات مع الممثل الاوروبي بشؤون الخليج الفارسي
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في نيويورك اليوم الاربعاء، مباحثات مع ممثل الاتحاد الاوروبي الخاص بشؤون منطقة الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل والوفد المرافق له، الى مطار "جان اف كنيدي" في نيويورك، الجمعة ليلا حسب توقيت الولايات المتحدة الامريكية؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقى عراقجي على امتداد زيارته برفقة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لنيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول الاعضاء، بمن فيهم وزير خارجية لبنان والسعودية واوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، مضافا الى رئيس اللجنة الدولية للصلب الاحمر، والامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، والمنسق الاممي الخاص بشؤون غزة.

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