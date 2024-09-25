شاهد بالفيديو.. هكذا صب جحيم حزب الله على الصهاينة !!

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تكشف المقاومة هذه المرة عن قصفها مقر الموساد فيما يسمى تل ابيب بصاروخ قادر 1 ، فما هو هذا الصاروخ وما هي قدراته



صاروخ قادر 1 هو صاروخ باليستي ذو رأس متفجر تقول التقديرات العسكرية بأن وزنه يبلغ 17 طنا وطوله 15 مترا، وقطره 1.25 مترا، وهو قادر على حمل رأس حربية تزن 640 كيلوغراما، كما يستخدم صاروخ قادر الوقود السائل والصلب على مرحلتين.



أما قدرته التفجيرية فهي من أجبرت العدو على الاعتراف صاغرا باصابته مقر الموساد في تل أبيب الكبرى والاعتراف ايضا بادخاله مليون مستوطن في الملاجئ.



وكان حزب الله أطلق أيضاً صوارخ فادي 1 وفادي 2 ، وفادي 3 تقول المعلوماتالمتوفرة أيضاً أن صاروخ "فادي 1" هو صاروخ خيبر M220 عيار 220 ملم ةهو سوري الصنع، يُستخدم لتعزيز القدرات الهجومية، و"فادي 2" هو صاروخ M302 عيار 302 ملم، الذي ظهر سابقا في منشأة عماد4.



وفي حصاد المقاومة أيضاً قصف مجاهدوحزب الله قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ “فادي 1”.



وقصفت المقاومة مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة “دادو” بعشرات ‏الصواريخ ومصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ “فادي 3”.



كما قصف مجاهدو المقاومة مستعمرة كريات ‏موتسكين أكثر من مرة بصليات من صواريخ “فادي 1″، ومستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ، ومستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.



كما وتصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.