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اصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين جنوبي دير البلح وسط القطاع

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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