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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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