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موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات جنوبي وشرقي لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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