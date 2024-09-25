ميقاتي يلتقي بزشكبان بنيويورك ويجتمع مع أوردوغان ويتحادث مع شولتز

العالم - لبنان

وحسي "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني" التقى رئيس حكومة تصريف أعمال لبنان، نجيب ميقاتي، رئيس حكومة ايران مسعود بزشكيان وعرضا العلاقات الثنائية بين لبنان وايران والوضع في المنطقة.

وكان ميقاتي قد إجتمع في نيويورك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي جدد تأكيد وقوف تركيا الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

كما تلقى ميقاتي اتصالا من المستشار الألماني أولاف شولتز الذي عبّر عن "تضامنه مع لبنان ودعمه الجهود الرامية الى وقف التصعيد العسكري واعتماد الحل السلمي لوقف النزاع في الشرق الاوسط".