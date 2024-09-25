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22 شهيدا و48 مصابا في غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جبل لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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