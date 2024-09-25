الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 38 شهيدا و233 مصابا في الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :