الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنتي كريات شمونة وروش بينا شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :