الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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غارات إسرائيلية على بلدتي صريفا والمجادل في جنوب لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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