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وزارة الصحة اللبنانية: 72 شهيدا و400 جريح هي حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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