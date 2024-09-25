أضرار وإصابات بمدينة 'إيلات' اثر هجوم طائرة مُسيرة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الإسعاف الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب جراء انفجار مسيرة في إيلات.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مسيرة انفجرت في ميناء إيلات ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم إطلاق مسيرتين تجاه إيلات، مشيرة إلى أنباء أولية عن أضرار وإصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على منصات التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الميناء وأضرارا في عدد من مرافق المنشأة إثر الهجوم.

في غضون ذلك، حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، الولايات المتحدة وكيان الإحتلال من تنفيذ أي عدوان على العراق، مؤكداً أن الرد لن يقتصر على الكيان المحتل فحسب بل يشمل كل مفاصل الوجود الأميركي في المنطقة، وفق تعبيره.

وقال العسكري في منشور عبر تطبيق تليغرام إنه يأمل من فصائل المقاومة العراقية أن تزيد حجم عملياتها ومستوى تهديدها لما وصفه بالعدو (الإسرائيلي)، موضحا أن العمليات بشكلها الحالي لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة.