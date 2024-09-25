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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق قنابل ضوئية بسبب الاشتباه بحدث أمني قرب مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية وسماع صوت تبادل إطلاق نار

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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