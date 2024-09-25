الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

4 غارات إسرائيلية استهدفت منذ قليل منطقة البقاع الأوسط شرق لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :