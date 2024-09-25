الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيرانية: الشرق الأوسط على شفير كارثة شاملة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :