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وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في لبنان اليوم يمكن أن يصل إلى نقطة اللاعودة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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