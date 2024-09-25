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عمليات المقاومة الاسلامية ليوم أمس الأربعاء..

استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الاعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في بيان، ان مجاهدي المقاومة نغذوا عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ امس الأربعاء 25-09-2024.

العالم - لبنان

وأعلن الاعلام الحربي في بيانه، ان ذلك جاء دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وجاء ترتيب العمليات ضمن السايق التالي:

1- استهداف قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

2- أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع “قادر “1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.

3- استهداف مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.

4- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.

5- استهداف مستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ.

6- استهداف مستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

7- استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏

8- استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏

9- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.

10- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

11- استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي

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