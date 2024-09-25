استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

العالم - لبنان
وأعلن الاعلام الحربي في بيانه، ان ذلك جاء دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
وجاء ترتيب العمليات ضمن السايق التالي:
1- استهداف قاعدة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.
2- أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا باليستيًا من نوع “قادر “1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.
3- استهداف مستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ.
4- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات الصواريخ.
5- استهداف مستعمرة ساعر بصليات من الصواريخ.
6- استهداف مستعمرة كريات موتسكين بصليات من الصواريخ.
7- استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.
8- استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.
9- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.
10- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
11- استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي