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رئيس الوزراء اللبناني: لطالما انتهكت "إسرائيل" القرارات الدولية لاسيما القرار 1701

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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