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كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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