الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: هدف الكيان الإسرائيلي جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :