الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل كيان إرهابي حقيقي لا يقيم قيمة للسلم وحقوق الإنسان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :