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وزير الخارجية المصري: ما شهدناه خلال عام كامل في غزة وما نشهده الان في لبنان مرشح للتوسع في المنطقة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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