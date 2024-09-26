مقترح لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان بمجلس الأمن الدولي

العالم – لبنان

وكشف وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة إنه “في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات”.

وأضاف بارو: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان الذي أصبح ضعيفا بالفعل ولن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله".

وحذر من أن الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".

بدوره أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أنّ غرب آسيا يقف اليوم على شفير كارثة شاملة مؤكداً أن طهران ستدعم لبنان بكل الوسائل إذا زاد الكيان الإسرائيلي من شدة هجومه.

وقال عراقجي في مجلس الأمن: إن "المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة فإن العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أن إيران "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

وفي حديثه للصحافيين على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، قال: "إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار”.

وشدد على أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان".

وختم مؤكدا أن "طهران تدعم حزب الله في قضيته العادلة للدفاع عن لبنان ضد فظائع إسرائيل".

هذا وأفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أمس الأربعاء عن استشهاد 51 شخصاً وإصابة 223 آخرين.

وفي التفاصيل، فقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن 3 شهداء سقطوا وأصيب 13 بجروح في عين قانا، كما أدّى استهداف منزل في بلدة جون (قضاء الشوف) إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 7 بجروح، وفي المعيصرة-كسروان، أدّت غارة معادية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 9 بجروح.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية “باستشهاد 3 أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي على بنت جبيل جنوبي لبنان”، إضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة “استشهاد شخصين وإصابة 27 آخرين في غارة للعدو على بلدة تبنين جنوبي لبنان”، و “4 شهداء و 38 جريحاً في غارات استهدفت منطقة بعلبك الهرمل”.