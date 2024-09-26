الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اجتماع مجلس الامن

عراقجي طالب بردّ حاسم من مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي

عراقجي طالب بردّ حاسم من مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول لبنان صباح اليوم الخميس: يجب على مجلس الأمن أن يرد بشكل حاسم على اعتداءات وجرائم الكيان الإسرائيلي.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

عراقجي يحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الصهيوني على لبنان