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غريب آبادي: مجلس الأمن أصبح أداة في أيدي بعض الأعضاء الدائمين

غريب آبادي: مجلس الأمن أصبح أداة في أيدي بعض الأعضاء الدائمين
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إن مجلس الأمن أصبح أداة في أيدي بعض الأعضاء الدائمين الذين يقدمون مصالحهم السياسية والاستراتيجية على السلام العالمي.

العالم - ايران

يتبع ..

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