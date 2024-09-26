أونروا: 625 ألف طفل يعانون من صدمات نفسية في غزة

العالم - فلسطين

وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “العديد من الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون لتصاعد العنف الذي يؤثر سلبا على حياتهم وتعليمهم”.

وأكدت أن الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية “تكبدوا خسائر فادحة منذ عام مع بداية العدوان على غزة”.

وأوضحت أنه “حتى قبل بدء الحرب، كانت معظم الأسر في غزة تواجه صعوبات كبيرة في توفير الغذاء لأبنائها”.

وأشارت الوكالة الأممية، إلى أنه “مع مرور 12 شهرا على الحرب، شهدنا تزايدا في حالات سوء التغذية والأمراض والوفيات”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 355 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و495 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.