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الرئيس الامريكي: تمكنا من حشد دعم كبير من اوروبا والدول العربية لوقف النار في لبنان لمدة 21 يوما

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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