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سلسلة غارات لطيران الاحتلال على بلدات في البقاع الغربي شرقي لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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