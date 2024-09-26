هيومن رايتش ووتش تدعو إلى تحقيق دولي في العدوان "الإسرائيلي" على لبنان

العالم – لبنان

ودعت المنظمة في بيان إلى “تحقيق دولي في “الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان”.

وقالت إنه “منذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، أدت أكثر من ألف غارة إسرائيلية في مختلف أنحاء لبنان إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف”.

وطالبت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لما فقيه، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ “إجراءات عاجلة من أجل تحقيق مستقل في الانتهاكات خلال الأعمال العدائية الحالية”.

ومنذ تصعيد الهجمات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وصلت حصيلة الشهداء اللبنانيين إلى 1247 شهيدا و5278 جريحا.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن “الغالبية العظمى من الضحايا هم مدنيون عزّل داخل منازلهم”.

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين “حزب الله” اللبناني، بالتعاون مع “كتائب القسام – لبنان” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”قوات الفجر” الجناح العسكري لـ “الجماعة الإسلامية” في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.