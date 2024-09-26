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عراقجي: الكيان الصهيوني جرّ المنطقة نحو الكارثة بدعم من اميركا 

عراقجي: الكيان الصهيوني جرّ المنطقة نحو الكارثة بدعم من اميركا 
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن الوضع في لبنان والمنطقة مقلق بشكل غير مسبوق وحذر من أن المنطقة على شفا كارثة واسعة النطاق وان الدعم غير المشروط من اميركا وبعض الدول الغربية شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم مع الإفلات من العقاب، معتبرا هذه الحصانة، إلى جانب عدم تحرك مجلس الأمن، بانهما أديا الى جر المنطقة نحو الكارثة.

العالم - ايران

يتبع ..

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