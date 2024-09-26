ادانات للعدوان الاسرائيلي علی لبنان في مجلس الامن

العالم - لبنان

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، رکزت علی ضرورة وقف اطلاق النار والبحث عن حل سياسي للنزاع. وکشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اقتراح تعتزم بلاده مع الولايات المتحدة تقديمه لمجلس الامن يقضي بهدنة لوقف اطلاق نار دائم عبر حل سياسي.

وقال جان نويل بارو:"إن باريس تعمل مع واشنطن على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة واحد وعشرين يوماً للسماح بالمفاوضات وسيعلن عن ذلك قريبا جدا".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أکد خلال الجلسة علی موقف بلاده حيال العدوان الاسرائيلي وسبق الجلسة بالاشارة الی ان المنطقة علی شفير کارثة شاملة وان طهران ستدعم لبنان بکل الوسائل اذا زاد الکيان الاسرائيلي من شدة عدوانه".

وقال عراقجي:"الوضع في الشرق الأوسط قابل للانفجار والعدوان المستمر في لبنان يتغذى على فشل المجتمع الدولي فإن النسخة الجديدة من الإرهاب الإسرائيلي في لبنان يجب أن تدان بشكل لا يقبل اللبس، الكيان الإسرائيلي يمارس تكتيكاً مدروساً لإجبار الشعب اللبناني على النزوح من أرضه".

مندوبو الجزائر ومصر وسوريا وروسيا نددوا بالعدوان الاسرائيلي علی لبنان وغزة وطالبوا مجلس الامن باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف هذا العدوان.

من جهته أکد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان لبنان عصي علی کل التحديات واللبنانيون واجهوا وسيواجهون کل الاعتداءات بشجاعة داعياً مجلس الأمن لوضع حد للعدوان.

وقال ميقاتي:"باسم الشعب اللبناني نضع مجلسکم الکريم امام مسؤولياته الکاملة لاتخاذ موقف فوري".

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مخاوفه من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.