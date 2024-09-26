الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني لنظيره البريطاني: حماة وداعمو اسرائيل يتحملون مسؤولية قانونية واخلاقية للتحرك من اجل وقف العدوان قبل فوات الاوان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :