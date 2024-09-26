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صنعاء تدعو السعودية مجددا إلى إنهاء عملياتها ومعالجة القضايا الإنسانية

صنعاء تدعو السعودية مجددا إلى إنهاء عملياتها ومعالجة القضايا الإنسانية
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

جددت صنعاء،دعوتها للمملكة العربية السعودية، إلى إنهاء عملياته العسكرية، وجبر الضرر الناجم عنها، ومعالجة القضايا الإنسانية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن الذي يدخل عامه العاشر.

العالماليمن

وقال رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط: "ننصح النظام السعودي بتسريع خطوات إنهاء العدوان، وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب، ورفع الحصار كلياً، وجبر الضرر، ومعالجة القضايا الإنسانية لما فيه من مصلحة له ولليمن ولكل المنطقة".

وأدان المشاط: "الجرائم البشعة والشنيعة التي يقترفها الكيان الصهيوني المؤقت بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني وكل شعوب المنطقة بدعم أمريكي وغربي غير مسبوق".

وأكد المشاط "استمرار الموقف المبدئي والديني والإنساني في نصرة شعوب الأمة، في مواجهة قوى الإجرام والغطرسة، واستمرار أنشطة التعبئة العامة والخروج الجماهيري المليوني الكبير، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر".

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