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مصادر لبنانية: غارات الاحتلال تستهدف مناطق سكنية في بعلبك والهرمل والنبي شيت ومناطق اخرى وتخلف دمارا كبيرا وسط استمرار عمليات رفع الانقاض

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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