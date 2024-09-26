غوتيريش: التصعيد بين "إسرائيل" وحزب الله يفتح أبواب الجحيم

العالم – لبنان

وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إنه “من الواجب احترام سيادة لبنان”.

وفي كلمته، أشار إلى أن “أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان”.

وتابع: “على الطرفين العودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية”.

وشدد على أنه من الضروري “تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار للسماح بتسليم المساعدات وتمهيد الطريق أمام سلام يدوم لفترة أطول”.

وختم: “يجب تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى”.

هذا وأفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أمس أن الغارات الإسرائيلية أسفرت الأربعاء عن استشهاد 51 شخصاً وإصابة 223 آخرين.

وفي التفاصيل، فقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن 3 شهداء سقطوا وأصيب 13 بجروح في عين قانا، كما أدّى استهداف منزل في بلدة جون (قضاء الشوف) إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 7 بجروح، وفي المعيصرة-كسروان، أدّت غارة معادية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 9 بجروح.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية “باستشهاد 3 أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي على بنت جبيل جنوبي لبنان”، إضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة “استشهاد شخصين وإصابة 27 آخرين في غارة للعدو على بلدة تبنين جنوبي لبنان”، و “4 شهداء و 38 جريحاً في غارات استهدفت منطقة بعلبك الهرمل”.