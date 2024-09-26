الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء باستهداف منزل في شعث بالبقاع وعمليات الانقاذ مستمرة بحثا عن ناجين

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :