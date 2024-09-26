الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: البقاع تعرض لنحو 60 غارة الليلة الماضية مخلفة عشرات الضحايا

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :