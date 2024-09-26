شاهد.. طائرات الاحتلال تقصف مدينة ألعاب وملاهي جنوبي لبنان

العالم - خاص بالعالم

في تصعيد جديد للأعمال العدائية الإسرائيلية، قال مراسل العالم من جنوب لبنان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة استهدفت مناطق متعددة في لبنان، بما في ذلك بلدة معركة في قضاء صور، وبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وبلدة زعتر الشرقية في قضاء النبطية، والمدينة الصناعية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية.

وأضاف، أن سحب الدخان لا تزال تتصاعد من المناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مدينة الألعاب والملاهي "مدينة فرح" في كفر تبنيت. كما تم استهداف الطريق العام في زعتر، بالإضافة إلى بلدة تبنين التي تعرضت لغارات متكررة منذ الأمس، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين.

وفي سياق متصل، استهدفت الغارات الإسرائيلية قرى مدينة صور وبعض الطرقات التي تمتد من المدينة باتجاه بلدة قانا. وأفادت التقارير بأن المقاومة اللبنانية ردت على هذه الغارات باستهداف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت منطقة بعلبك الهرمل والبقاع الغربي غارات عنيفة، بالإضافة إلى استهداف الخط الساحلي والبساتين الممتدة باتجاه بلدة عدلون السكسكية في قضاء صيدا. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حيث بلغ عدد الشهداء في اعتداءات الأمس 51 شهيدًا و223 جريحًا.

وتأتي هذه الغارات بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر كبيرة في بلدات شعت، تونين، والكرك، بالإضافة إلى استهداف بلدة النبي شيت.



وتستمر الأوضاع في التصاعد وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، حيث عقد عقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، رکزت علی ضرورة وقف اطلاق النار والبحث عن حل سياسي للنزاع. وکشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اقتراح تعتزم بلاده مع الولايات المتحدة تقديمه لمجلس الامن يقضي بهدنة لوقف اطلاق نار دائم عبر حل سياسي.